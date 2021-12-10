TRT Ortak Yapımı "Klondike" Dünya Prömiyerini Sundance Film Festivali'nde Yapacak

TRT Ortak Yapımı "Klondike" filmi, bu yıl 20-30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sundance Film Festivali'nde yarışacak. Ukrayna-Türkiye ortak yapımı film, festivalde her yıl dünyanın dört bir yanından yalnızca on filmin seçildiği ana yarışma bölümü olan "Uluslararası Yarışma"da yer alacak.

Ünlü aktör Robert Redford tarafından 1981 yılında kurulan Sundance Film Festivali, Sundance Enstitüsü tarafından ABD'nin Utah eyaletinde her yıl ocak ayında düzenleniyor. Festival bu yıl 20-30 Ocak 2022 tarihleri arasında fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

Filmin konusu

Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan film, 17 Temmuz 2014 günü Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını konu alıyor. Ukrayna, Türkiye, Gürcistan, Polonya ve Bosna Hersekli film ekipleri tarafından Eylül-Ekim 2020 tarihlerinde Ukrayna'da çekimleri gerçekleştirilen "Klondike", 2020 yılında düzenlenen 12 Punto'da "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü almıştı.

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