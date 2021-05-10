TRT ortak yapımı "Gölgeler İçinde" Los Angeles'tan ödülle döndü

TRT Ortak Yapımı "Gölgeler İçinde" filmi, Los Angeles'ta düzenlenen Güney Doğu Avrupa Film Festivali'nde En İyi Sinematografi Ödülü'nün sahibi oldu.

TRT Ortak Yapımı "Gölgeler İçinde" filmi, Los Angeles'ta düzenlenen Güney Doğu Avrupa Film Festivali'nde En İyi Sinematografi Ödülü'nün sahibi oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yapan Erdem Tepegöz'ün yeni filmi "Gölgeler İçinde", festival yolculuğuna devam ediyor.

Geçen ay Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde başrol oyuncusu Numan Acar ile "En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan yapım, mayıs ayında Los Angeles'ta düzenlenen South East European Film Festivalinde "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldü.

Türkiye prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştiren yapım, festivalden Film-Yön En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi Film ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödülle dönmüştü.

"Gölgeler İçinde", 8. Boğaziçi Film Festivali'nde de jüri tarafından "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerine layık görülmüştü.

Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Contact Film Works'un, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği film, ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor.

Çekimleri Gürcistan'da hala aktif olan bir maden kasabasında yapılan bilimkurgu türündeki filmin başrolünde Numan Acar yer alırken, ona Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak ve Selin Kavak eşlik ediyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz