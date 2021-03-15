TRT ortak yapımı film Oscar adayı

Film; en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi kostüm tasarımı, en iyi orijinal müzik, en iyi ses, en iyi erkek oyuncu, en iyi sinematografi, en iyi yönetmen, en iyi makyaj ve saç tasarımı, en iyi film, en iyi prodüksiyon tasarımı olmak üzere tam 10 dalda aday gösterildi.