TRT Erzurum Radyosu Bir Çırpıda Kapatılamaz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Yıllarca Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayan kurun olan TRT Erzurum Radyosu, öyle bir çırpıda kapatılamaz." ifadesini kullandı.

Aydın, yazılı açıklamasında, TRT Erzurum İl Müdürlüğünü ziyaret ettiğini, son günlerde konuşulan TRT Erzurum Radyosunun kapatılmasına yönelik yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Ziyarette çalışanların sorunlarını dinlediklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Yıllarca Erzurum'un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayan kurum olan TRT Erzurum Radyosu, öyle bir çırpıda kapatılamaz. Türkiye yeni bir sisteme geçiyor ve bu sistem değişikliği çerçevesinde kurumlarda çeşitli düzenlemeler yapılabilir, TRT'de düzenleme yapılan kurumlardan birisi. Düzenlemeye itirazımız yok, personel fazlası varsa gereği yapılsın. Ancak çözüm kurumları kapatmak olmamalı. Daha verimli hale getirilmesine itiraz etmiyoruz, buna destek oluruz. Konuyu gerekli platformlarda gündeme getirip elimden geleni yapacağım."

Aydın, sorunun çözülmesi için muhalefet ve iktidar milletvekillerinden de destek beklediğini kaydetti.