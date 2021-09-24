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TRT dizisi "Hz. Mevlana"nın çekimleri başladı

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
TRT dizisi

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan "Hz. Mevlana" dizisinin iki yıl süren hazırlık aşamasından sonra çekimlerine başlandı.

AYDIN (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan "Hz. Mevlana" dizisinin iki yıl süren hazırlık aşamasından sonra çekimlerine başlandı.

TRT, Türk tarihinde iz bırakan isimlerin hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

TRT'de izleyiciyle buluşacak ve çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nda gerçekleştirilen dizide, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi Bülent İnal canlandıracak.

???????Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız, Yusuf Çim, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Semra Dinçer, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes de yer alacak.

Dizi için 50 dönümlük alana 13. yüzyıl Selçuklu Konya'sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35'i aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı, bakırcı gibi zanaatkarların dükkanlarından oluşuyor. Ayrıca 37 ev, 4 kümbet, 3 cami, 1 kilise, 2 han, 1 aşevi, 1 hamam, 4 konak yer alıyor.

Hz. Mevlana'nın medrese ve dergahının olduğu yerler de dış surun içerisinde bulunuyor.

İç surun içerisinde ise giriş surları, Selçuklu Devleti Sarayı, saray surları, rasathane ve Alaeddin Camisi yer alıyor.

Yapımcılığını Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği dizinin görüntü yönetmenliğini ise İtalyan Cesare Danese yapıyor.

Dizinin senaryosunu ise Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı" ödülünün sahibi Ali Aydın kaleme alıyor. ???????

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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