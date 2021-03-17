TRT Çocuk'un çizgi karakteri Pırıl, mobil uygulamayla Çanakkale'deki tarihi alanları çocuklarla gezecek

TRT ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan "Çanakkale AR" mobil uygulamasını kullanan çocuklar, Çanakkale Tarihi Yarımadası'ndaki toplam 19 noktayla ilgili tüm detayları TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri...

TRT ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle hazırlanan "Çanakkale AR" mobil uygulamasını kullanan çocuklar, Çanakkale Tarihi Yarımadası'ndaki toplam 19 noktayla ilgili tüm detayları TRT Çocuk'un sevilen çizgi karakteri Pırıl'ın rehberliğinde gezip bilgiler edinebilecek.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü öncesi TRT ve alan başkanlığının yaptığı ortak çalışmayla özellikle çocuklar için tarihi yarımadanın daha iyi tanınması için proje geliştirildi.

Bu kapsamda tarihi alanın sanal rehberi olacak şekilde artırılmış gerçeklik teknolojisiyle "Çanakkale AR" mobil uygulaması hazırlandı.

Uygulamayı cihazlarına yükleyen ziyaretçiler, kahramanlık destanının yazıldığı yarımadadaki toplam 19 noktayla ilgili tüm detayları Pırıl'la gezip bilgiler alabilecek, uygulama üzerinden çizgi karakterin 3 boyutlu animasyonuyla fotoğraf ya da video çekilebilecek.

Pırıl'ın rehberliğinde Şehitler Abidesi'ni gezebilen çocuklar, Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini öğrenecek. Mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, ilk aşamada Türkçe, daha sonra da 5 farklı dilde kullanılabilecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çanakkale kahramanlarını çocuklara daha iyi öğretmek amacıyla TRT'nin desteğiyle çalışma yaptıklarını anlatan Kaşdemir, "TRT Çocuk'ta en çok seyredilen çizgi film karakterlerinden biri olan Pırıl, mobil uygulama sayesinde tarihi alanda hem ziyaret yapacak hem de bilgiler verecek. Bizim ilk ve en önemli hedef kitlemiz çocuklarımızdır. Çocuklarımızın kalbine Çanakkale ruhu gibi o büyük kahramanlığı aşılamak içinde çalışıyoruz. Çizgi filmler yoluyla da Çanakkale kahramanlığını, Çanakkale kahramanlarını, Çanakkale ruhunu çocuklara aktarmak gayesindeyiz." ifadesini kullandı.

"Pırıl gönüllü rehberimiz olacak"

Kaşdemir, TRT'nin çok kaliteli yapımlara sahip olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Çocuklarımız Çanakkale'yi çok seviyor ve onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan o çocuklarımızın, yavrularımızın Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu ve kahramanlığını daha iyi tanımaları, özümsemeleri bizim geleceğimize yapmış olduğumuz büyük bir yatırımdır. Milli ve manevi değerlerimize sahip, Çanakkale ruhuna sahip bir gençliğin, gelecekte Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıyacağına inancımız tamdır. Çanakkale ruhunu hissetmeyen, Çanakkale ruhunu taşımayan hiçbir evladımız kalmasın istiyoruz. Yani Çanakkale ruhu bütün Türk çocuklarının kalbine girsin istiyoruz. Bu nedenle TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. TRT'nin yapmış olduğu çalışmalar milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmiş ve milli kültürümüzü özümsemiş çalışmalar. Pırıl, Çanakkale'yi tanıtacak. Çocuklara herhangi bir noktada cep telefonu uygulamasıyla 'Şu anda şuradasınız ve buranın özelliği budur.' diye bilgi verecek. Bir nevi bizim gönüllü elçimiz gönüllü rehberimiz olacak Pırıl. Bizim de böyle bir rehbere çok ihtiyacımız vardı. TRT'ye çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı da tarihi alanda misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel