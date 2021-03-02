TRT Acemi Anneler 98. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler 97. bölüm full izle1 Acemi Anneler Tijen!
Acemi Anneler Begüm Topçu! TRT Acemi Anneler 98. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler 97. bölüm full izle1 Acemi Anneler Tijen!
Acemi Anneler Begüm Topçu! TRT Acemi Anneler 98. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler 97. bölüm full izle1 Acemi Anneler Tijen!
ACEMİ ANNELER HANGİ GÜN?
Acemi Anneler, 19 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan aile ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı bu yapım hafta içi her gün TRT 1'de saat hafta içi her gün 15.45'te yayınlanıyor.
ACEMİ ANNELER OYUNCULARI
Merve Üçer – Nil
Berk Bakioğlu – Kemal
Begüm Topçu – Sevda
Önder Atakanlı – Orhan
Tolga Akman – Murat
Melisa Yıldıran – Beyza
Yağmur O¨ztürk – Ceren
Cantuğ Turay -Tarık
Ege Semih Erken – Cenk
Cansın Yılmaz – Hayat
Acemi Anneler Oyuncuları
Merve Üçer (Nil)