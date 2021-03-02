TRT Acemi Anneler 98. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler 97. bölüm full izle1 Acemi Anneler Tijen!

Acemi Anneler Begüm Topçu! TRT Acemi Anneler 98. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler 97. bölüm full izle1 Acemi Anneler Tijen!

ACEMİ ANNELER HANGİ GÜN?

Acemi Anneler, 19 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan aile ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı bu yapım hafta içi her gün TRT 1'de saat hafta içi her gün 15.45'te yayınlanıyor.

ACEMİ ANNELER OYUNCULARI

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur O¨ztürk – Ceren

Cantuğ Turay -Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat

Acemi Anneler Oyuncuları

Merve Üçer (Nil)