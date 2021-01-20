TRT 1 Radyo frekansı kaç? TRT 1 Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT 1 Radyo radyo frekans numarası!
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TRT 1 Radyo frekansı kaç? TRT 1 Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT 1 Radyo radyo frekans numarası!

20.01.2021 18:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:19
TRT 1 Radyo frekansı kaç? TRT 1 Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT 1 Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TRT 1 Radyo frekans numarası kaçtır? TRT 1 Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TRT 1 Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TRT 1 Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TRT 1 Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TRT 1 Radyo frekans numaraları!

TRT 1 RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

TRT 1 Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

95.6 İstanbul

93.3 Ankara

88.7-94.7 İzmir

87.9-99.5 Bursa

88.4 Antalya

105.1 Adana

92.6 Balıkesir

93.0-94.3 Çanakkale

98.4 Diyarbakır

95.2 Denizli

97.9-105.8 Edirne

90.8 Erzurum

89.0 Eskişehir

92.0 Gaziantep

93.6 Hatay

99.8 Kahramanmaraş

96.4 Karaman

92.3-100.8 Kars

89.4 Kayseri

94.4 Kilis

90.5 Kocaeli

96.4-103.2 Konya

94.8-101.3 Malatya

93.1 Mersin

90.0 Niğde

107.7 Osmaniye

99.8 Tekirdağ

88.8-90.0 Trabzon

88.5-88.8 Zonguldak

TRT 1 Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TRT 1 Radyo radyosunu açabilirsiniz.

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