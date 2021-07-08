TRT 1 günün maçları! Euro 2020 8 Temmuz Çarşamba bugün maç var mı? Final ne zaman? Bugün maç olacak mı?
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TRT 1 günün maçları! Euro 2020 8 Temmuz Çarşamba bugün maç var mı? Final ne zaman? Bugün maç olacak mı?

TRT 1 günün maçları! Euro 2020 8 Temmuz Çarşamba bugün maç var mı? Final ne zaman? Bugün maç olacak mı?
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TRT 1 günün maçları neler merak ediliyor. Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 2 maç yapılıyor. Yarı final maçlarının ardından büyük final maçına geçilecek. Peki 8 Temmuz bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır? Final ne zaman? Bugün maç olacak mı?

Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçları oynanacak. Peki 8 Temmuz Çarşamba Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?

Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA EURO 2020 BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Euro 2020 'de maç olmayacak.

Dün itibariyle yarı final maçları tamamlandı ve finalist diğer takım da belli oldu. Buna göre İtalya'nın rakibi İngiltere oldu.

Final maçı ve tarihi şöyle:

  • İtalya - İngiltere (11 Temmuz Pazar saat 22:00) - TRT 1 'de canlı yayın

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

EURO 2020 YARI FİNAL MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarı final maçlarının sonuçları şöyle:

  • İtalya - İspanya (1-1 bitti) (Penaltılarla 4-2 İtalya kazandı.)
  • İngiltere - Danimarka (2-1 İngiltere kazandı.)
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TRT 1 günün maçları! Euro 2020 8 Temmuz Çarşamba bugün maç var mı? Final ne zaman? Bugün maç olacak mı? - Haberler
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