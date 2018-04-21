Troya'dan Çıktı Dünyanın 44 Müzesine Dağıldı

BUDAPEŞTE Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen programda, gazeteci Haluk Şahin davetlilere Çanakkale tarihi hakkında bilgi verdi.

Belgin Şahin, Hale Gökhan ve Vahit Novruzov'un karma resim ve heykel sergisinin sanatseverlerle buluştuğu etkinliğe Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay da katıldı.

Truva kahramanlarının heykellerinin ve Çanakkale'de yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışından önce Haluk Şahin, davetlilere Troya ile ilgili küçük bir bilgilendirme konferans verdi. Troya'nın dünyanın en iyi kazılmış en ünlü arkeolojik kazı yerlerinden biri olduğunu belirten Şahin, "Troya'dan çıkan eserler, dünyanın 44 müzesine dağılmış durumda. Bunlardan en önemlisini içinizden görenler vardır, Moskova'da Puşkin Müzesi'nde olan Priamos hazinesi olarak sunulan Troya hazinesidir. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz Troya Müzesi, yani kazı yerinin hemen yanındaki 'Büyük Troya Müzesi' bu yaz gerçek oluyor" dedi.

Troya sunumunun sona ermesinin ardından Türk sanatçı Hale Gökhan, Büyükelçi Oktay ve DTİK Avrupa Komisyonu Üyesi Fadıl Başar'a Troya biblosunu hediye etti.

Sergi açılışından sonra basına konuşan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, Enstitü ve Çanakkale Belediyesi olarak, Budapeşte'de Macarların yoğun ilgi gösterdiği bir karma sergi açmalarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Sergi, 27 Nisan'a kadar ziyarete açık kalacak.