"Troia'nın İzinde" Herkes İçin Seramik Atölyeleri Başladı
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"Troia'nın İzinde" Herkes İçin Seramik Atölyeleri Başladı

'Troia'nın İzinde' Herkes İçin Seramik Atölyeleri Başladı
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Çanakkale Seramik Müzesi tarafından 03-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında Herkes İçin Seramik Atölyeleri düzenleniyor.

Çanakkale Seramik Müzesi tarafından 03-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında Herkes İçin Seramik Atölyeleri düzenleniyor. 58. Uluslararası Troia Festivali kapsamında "Troia'nın İzinde" konseptiyle oluşturulan atölye çalışmasıyla kent yaşamını paylaşan herkesin seramik sanatıyla uygulamalı olarak tanışması, sanatsal bir üretimin içinde olması amaçlanıyor.

Eğitim ve uygulama süreçleri seramik eğitmenleri tarafından verilen atölye, Çanakkale Seramik Müzesi bahçesinde gerçekleşiyor. Her yaştan 27 katılımcının Seramik Troia Çanı yapımı ile başladığı seramik atölyelerine ücretsiz olarak katılım sağlanırken, atölyenin seramik malzemeleri de Çanakkale Belediyesi tarafından temin ediliyor. İlk ders kapsamında ise, katılımcıların öncelikle seramik çamuruyla ve elle şekillendirme teknikleriyle tanışarak temel üç boyutlu formları oluşturmak konusunda pratik yapmaları ve kendi Troia çanlarını yapmaları sağlandı.

Troia Konsepli Rölyefli Seramik Kutu, Rölyef ve Troia Konseptli Seramik Tabak Dekor Teknikleri ve Uygulama Atölyeleriyle devam edecek olan seramik atölyelerine kentliler de yoğun ilgi gösterdi.

04. 08. 2021 09: 38

Kaynak: Habermetre

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