Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım

Konya'da iş yerindeki malzemeyi kırdığı gerekçesiyle kendisini triger kayışıyla döven ustası Fatih Saka'nın 'iyi hal' indirimiyle 2 yıl 1 ay hapse çarptırılmasının ardından 18 yaşındaki Mustafa Ayıntablıyım, verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Hukuken yıkılma yaşadık. Ben dayak yediğimle o dövdüğüyle kalmış gibi oldu" dedi.

Açık öğretim lisesi öğrencisi Mustafa Ayıntablıyım, 2019 yılının Temmuz ayı başında, Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ustası Fatih Saka'nın iş yerinde çırak olarak işe başladı.

TRİGER KAYIŞIYLA DÖVDÜ

Ayıntablıyım, 7 Temmuz'da tamir aletlerinden birini yere düşürdü. Saka da "Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun" diyerek, Mustafa Ayıntablıyım'ı triger kayışıyla dövdü. Bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayıntablıyım, şikayetçi oldu.

CEZASINA 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Bunun üzerine 2 yıl süren dava, salı günü sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan Fatih Saka, Mustafa Ayıntablıyım'ı dövdüğü triger kayışı 'silah' sayılarak, eylemi silahla gerçekleştirdiği belirtilip, 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti, Saka'nın duruşmadaki 'iyi hali'ni göz önüne alarak, cezayı 2 yıl 1 aya indirdi.

"YEDİĞİM DAYAKLA KALDIM"

Olaydan sonra iş yerinden ayrılan ve şu an işsiz olan Mustafa Ayıntablıyım, "Bayram haftası olduğu için biraz yoğun çalışıyorduk ve işten geç çıkıyorduk. Benim bir temasım olmadığı halde masanın üzerinde duran bir parça kırıldı. Ustam beni yukarı çıkararak dövdü. Ertesi gün zaten biz şikayetçi olduk" dedi. Verilen cezanın az olduğunu savunan Ayıntablıyım, "Çok az ceza verildi. Hukuken yıkılma yaşadık. Ben dayak yediğimle o da dövdüğüyle kalmış gibi oldu. Biz, o kişinin başkalarına da aynı şiddeti uygulamaması için caydırıcı ceza bekliyorduk. Asıl önemli olan acaba o cezadan dersini aldı mı? Şu anda herhangi bir yerde çalışmıyorum. Zaman zaman babamın dükkanına gidip geliyorum. Bu durum beni çok etkiledi. Kimin, ne yapacağını bilemiyorum. Artık ustalara nasıl güveneceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"DAVANIN PEŞİNDEYİZ"

Mustafa Ayıntablıyım'ın babası Ömer Ayıntablıyım (40) da "Biz dededen toruna tamirciyiz. Oğlumuz bizim yanımızda değil de başkasının yanında işi öğrensin, diye verdik. Daha öncesinde parçanın parasını ödeyelim diye yanına gittim; ama o bana 'Biz Mustafa'yla aramızda hallettik' dedi ama ertesi gün dövmüş. Senelerdir tamirciyiz, böyle dayak görmedik. Dükkanın üst katına çıkarmış Mustafa'yı orada triger kayışıyla dövmüş. Haliyle davacı olduk. 2 yıl mahkememiz sürdü. Mahkemenin verdiği ceza çok az. Avukatımızla buna itiraz edeceğiz. Davanın peşindeyiz. Elimizden geldiği kadarıyla götüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI