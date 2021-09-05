Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DAKİ KAZADA ÖLEN 3 ÇOCUK ANNESİ SUZAN, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika gündem haberi... Edirne'den Çerkezköy istikametine giden yük trenin Tekirdağ Ergene ilçesinde hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarpışması sonucu yaşamını yitiren Suzan Aksoy'un (37) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Edirne'den Çerkezköy istikametine giden yük trenin Tekirdağ Ergene ilçesinde hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarpışması sonucu yaşamını yitiren Suzan Aksoy'un (37) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aksoy'un cenazesi memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Arısu köyüne getirildi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Suzan Aksoy, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan eşi Halil Aksoy'un (44) ise hastanede tedavisi sürüyor.

Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy'un dayısının oğlu Rıza Aksoy, "5-6 yıldır İstanbul'da yaşıyorlardı. 5 ay önce daire satın aldılar. Birlikte çalışıyorlardı. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Aynı kazada eşi de vardı. Eşinin durumu da ağır. Allah çocuklarına bağışlasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı