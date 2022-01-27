Trenin çarptığı otomobili, babasından habersiz kaçırmış

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde trenin rayların üzerinde duran otomobile çarptığı kazanın ardından 3 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan birinin arkadaşlarıyla birlikte babasından habersiz aldığı otomobille gezmeye çıktığı, rayların üzerine geldiğinde ise aracın stop ettiği belirtildi.

Mersin'den dün akşam saatlerinde Adana'ya giden yük treni, Tarsus'un Kemal Paşa Mahallesi'ne rayların üzerinde duran 33 AKC 17 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede araçta kimsenin olmadığı belirlendi.

Çocukların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.