Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
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Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Erkan (24), ağır yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Erkan (24), ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Fevzipaşa Üst Caddesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Alaşehir yönünden İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi, Ali Erkan yönetimindeki 45 ZC 3246 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Motosiklet hurdaya dönerken, kazada ağır yaralanan Ali Erkan ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Erkan'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.


Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
Trenin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

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