Trendyol indirimler başladı! Trendyol indirimi kaç gün sürecek? Trendyol indirim günleri!

Trendyol Kasım ayı sonunda Efsane Cuma Black Friday indirim kampanyası başladı. Trendyol indirimi kaç gün sürecek? Trendyol indirim günleri!

Beklenen Trendyol indirimi başladı. Trendol indirimi ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır. Trendyol indirimler başladı! Trendyol indirimi kaç gün sürecek? Trendyol indirim günleri!

TRENDYOL İNDİRİMİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Trendyol tarafından başlatılacak olan Efsane Cuma Black Friday indirimlerinden ilk olarak 25 Kasım girer girmez faydalanılabilecek. Trendyol indirimleri gece yarısı 00.00 itibariyle başlayacak ve bu tarihten sonra 26 Kasım ve 27 Kasım tarihlerinde de devam edecek.

TRENDYOL HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE

Cep telefonu, bilgisayar, tablet, mobilya, aksesuar, LCD ve LED Televizyon, kozmetik ürünleri, kıyafet, ayakkabı gibi çok sayıda ürün için indirimli alışveriş keyfi sürmek isteyenler Black Friday kampanyalarını bekliyor.