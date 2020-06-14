Tren kazasında hayatını kaybeden makinist defnedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tren kazasında hayatını kaybeden makinist defnedildi

Malatya'da meydana gelen tren kazasında, cansız bedenine kazadan 12 saat sonra ulaşılan makinist Mehmet Ulutaş, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Tren kazasında hayatını kaybeden makinist defnedildi
14.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:27

Malatya'da meydana gelen tren kazasında, cansız bedenine kazadan 12 saat sonra ulaşılan makinist Mehmet Ulutaş, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Battalgazi ilçesi Karabağlar mahallesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden iki makinistten biri olan 53 yaşındaki Mehmet Ulutaş, otopsi işlemlerinin ardından Şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

. Cenaze törenine, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, DDY yetkilileri, bazı parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Demiryolu İş Sendikası temsilcileri, Ulutaş'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Mehmet Ulutaş kardeşimizi, Şehir Mezarlığında ebediyete uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Başkan Güder kaza yerinde inceleme yaptı

Diğer yandan, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, kaza yerinde inceleme yaptı. Kemerköprü-Kıraçlar mevkiinde meydana gelen tren kazası sonrası, olay yerine giderek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Güder kazada hayatını kaybeden makinistler içinde taziye mesajı yayımladı.

Başkan Çınar'dan baş sağlığı mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da sosyal medya hesabından kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü mahallesi yakınlarında iki yük trenin çarpışması sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Elazığ'dan Malatya istikametine gelen bir yük treni ile Malatya'dan Elazığ istikametine giden başka bir yük treninin 13 Haziran günü saat 02.10 sıralarında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi mevkiinde çarpışması sonucu makinistler, Mehmet Ulutaş ve Mahmut Kaya hayatını kaybetmiş, Erdoğan Batar, Yılmaz Güneş, Halil İbrahim Alkan ve Sami Atalay ise yaralanmıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Donald Trump Halife Hafter Musa Farisoğulları
Magazin Emre Kınay İrem Derici Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Karar Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tren kazasında hayatını kaybeden makinist defnedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:52:10. #1.14#
title