Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı

AMASYA (DHA) - AMASYA'da, geri geri giden trenin çarpması sonucu sağ ayağı kesilen futbolcu Eren Bulut (15), tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Futboldan kopmayacağını söyleyen Bulut, "Ampute Futbol Milli Takımı'na gideceğim. Ailemi iyi yerlere taşımak istiyordum. Onu da başaracağım" dedi.

Olay, 14 Ocak'ta Amasya Tren Garı'nda meydana geldi. Amasya İl Özel İdare spor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamayarak kesildi. Kazadan önce U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenilen Bulut, tedavisinin ardından taburcu edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü'nce tahsis edilen ambulansla Amasya'ya götürüldü.

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Eren Bulut, hocasıyla 'kartal pençesi' yaparak fotoğraf çektirdi.