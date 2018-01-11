Travesti İlan Sitesi Yöneticilerine 1 Serbest, 2 Adli Kontrol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan internette ilan veren travesti sitesi yöneticisi 1 kişi savcıya ifade verdiktikten sonra serbest bırakılırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri internette ilan verip para karşılığı fuhuş yaptıkları ileri sürülen 19 travesti tespit etti ve söz konusu kişilerin fuhuş yapmasına aracı olan internet sitesi yöneticilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında eskort sitesi yöneticileri E.K.(36) adlı bayan ve A.Y.(34) Samsun'da, H.E.(34) adlı şahıs ise Antalya'da yakalandı. Söz konusu kişiler hakkında "fuhuş için aracı olmak, fuhşa teşvik etmek, fuhuş için yer temini ve fuhuştan maddi menfaat sağlamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Savcıya ifade veren H.E., serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K ile A.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN