Trap-Skeet Dünya Şampiyonası'nda Milli Takımımız Dünya İkincisi

ISSF tarafından Rusya'nın moskova şehrinde düzenlenen Dünya Trap-Skeet Şampiyonasında Milli Takımımız Gümüş madalya kazandı. Skeet genç erkekler kategorisinde Salih Hafız, Kemal Madencioğlu ve Onur Atak'tan oluşan Milli Takımımız, toplamda elde ettikleri 348 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.



(İHA)