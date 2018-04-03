"Transparency of Being" Adlı Eseriyle Sónar İstanbul'da!

Kamhi'nin, çekimlerini Japonya'da gerçekleştirdiği "Transparency of Being" adlı deneysel belgesel filmi 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.10'da, festivalin disiplinler üstü pek çok sanatçıyı ağırlayan ve paneller, atölye ve konuşmaların yer aldığı +D bölümünde ücretsiz olarak gösterilecek.

Onlarca ülkeden binlerce insanı bir araya getiren uluslararası festival Sónar Barcelona'nın, samimi ve kompakt bir versiyonu olan Sónar İstanbul, şehrin şimdiye kadar deneyimlemediği bir festival anlayışını kendi çok kültürlü, renkli, dinamik ve canlı kimliğiyle sentezliyor. Müzik, yaratıcılık ve teknolojinin, unutulmaz bir deneyim için tekrar bir araya geleceği Sónar İstanbul 2018, 6-7 Nisan tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ses, mekâna özgü yerleştirme ve görsel anlatım üçlüsü üzerine çalışmalar gerçekleştiren sanatçı Lara Kamhi de, çekimini, kurgusunu ve ses tasarımını kendisinin gerçekleştirdiği "Transparency of Being" adlı deneysel belgesel filmi ile festivalde yer alacak. Belgesel, gündelik hayat, teknolojik iletişim ve ulaşım platformlarının istilası ile tinsellik üzerine karşılaştırmalı gözlemlerden oluşuyor.

Lara Kamhi'nin, çekimlerini Japonya'da gerçekleştirdiği "Transparency of Being", 7 Nisan Cumartesi günü 15.10 – 15.30 saatleri arasında gösterilecek. Detaylı programı zorlupsm.com/tr/etkinlik/festival/sonar-istanbul-d-2018 linkinde yer alan +D kapsamındaki atölye, konuşma ve panellerin tümüne olduğu gibi film gösterimine de giriş ücretsiz olacak.