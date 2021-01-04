Transfer sezonu ne zaman? Transfer dönemi ne zaman? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı. 2021 ara transfer dönemi için yeni harcama limitlerinin, TFF tarafından açıklanmasının ardından futbolseverler de Transfer sezonu ne zaman? Transfer dönemi ne zaman? sorularını araştırıyor. İşte 2020-2021 ara transfer sezonu detayları...

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 5 Ocak Salı günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek. İşte transfer sezonu detayları...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig kulüplerinin takımlarında eksik bölgelerine takviye imkanı sunan ara transfer dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini daha önce belirlemişti. Buna göre Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

TFF HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI!

Federasyon, yarın başlayacak transfer dönemi öncesi bugün "Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00'e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir" kuralı gereği, bütün takımların transfer limitlerini açıkladı.

Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak.

İŞTE DÖRT BÜYÜKLERİN HARCAMA LİMİTLERİ...

Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Buna göre Trabzonspor'un harcama limiti 178.67.204, Beşiktaş'ın limiti 294.195.196, Galatasaray'ın harcama limiti 434.336.996, Fenerbahçe'nin harcama limitleri 356.433.995 oldu.

Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle

Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü

% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...

% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...

% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...

% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.