17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı
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17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı

13.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:12
17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı

İstanbul'da, 17 yaşındaki Suriye uyruklu trans bireyin yüzüne kezzap atan saldırgan, Karabük'te yakalandı. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

9 Mart günü Beyoğlu'nda meydana gelen olayda A.M, oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi bina kapısına yaklaştı. Kapı önünde A.M. ile karşılaşan kişi, elindeki şişede bulunan tuz ruhunu trans bireyin yüzüne attı. A.M. acı içinde kendini yere atarken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.M. hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'TE YAKALANDI

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.M'nin yüzüne kezzap atan Emre B'nin Eskipazar ilçesindeki bir köyde akrabasının evinde olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Emre B. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Eskipazar Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Emre B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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