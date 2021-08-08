Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te, tramway yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, hastanede verdiği 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Tramvayın çarptığı genç kız, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, tramway yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, hastanede verdiği 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü sabah erken saatlerde İbn-i Sina Mahallesi Akkent tramway durağı ile İbn-i Sina tramway durakları arasında meydana gelmişti. İddiaya göre, tramvay yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Deniz Yılmaz (18), raylara ayağının takılması sonucu tramvay yoluna düştü. Bu esnada ise arkadan gelen tramvay genç kıza çarparak altına aldı. Çarpmanın etkisiyle tramvayın altına giren ve bir süre sürüklenen genç kız, ağır yaralandı.

12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ağır yaralanan genç kız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 12 gündür yaşam savaşı veren talihsiz kız, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze aileye teslim edildi

Hayatını kaybeden Deniz Yılmaz'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı