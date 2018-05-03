Tramvayda Ayakkabısını Veren Genç Konuştu

Samsun'da tramvayda ayakkabısı olmayan Suriyeli çocuğa ayakkabısını verip, yoluna çorapla devam eden Iraklı Muhammed Alsamaraie, "Yine ayakkabısız bir çocuk görsem yine veririm" dedi.

Samsun'da tramvayda yolculuk eden 21 yaşındaki Muhammed Alsamaraie, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark etti. Çocukla sohbet eden genç, kendi ayakkabılarını çıkartıp çocuğa verdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna çorapla devam etti. Tramvayda bulunan vatandaşlar, genç adamı yaptığı davranıştan dolayı tebrik etti. Olay anını fotoğraflayan lise öğrencisi Emre Enes Köse, fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından sabah uyandığında kendisinin ülke gündeminde olduğunu fark eden Muhammed Alsamaraie, Samsun Büyükşehir Belediyesine gelerek ayakkabıları kendisinin verdiğini söyledi.

"Bu çocuk ayakkabısız yürür mü kardeşim"

4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve 3 yıldır Samsun'da çalışan Iraklı Muhammed Alsamaraie, ne zaman üstsüz başsız bir çocuk görse üstündekileri verdiğini belirterek, "Tramvaya binmiş yolculuk yapıyordum. Baktım ayakkabısı olmayan bir çocuk gördüm. Kendi kendime, 'Bu çocuk ayakkabısız yürür mü kardeşim' dedim. Yanına giderek kendisiyle görüştüm. Sonra da ayağımdaki ayakkabıları çıkartıp kendisine verdim. İlk başta kabul etmedi, almak istemedi. Ben ısrar ettim, 'Evim yakın, ayakkabısız da giderim' dedim. Ayakkabılarımı verip yoluma yalın ayak devam ettim. Tramvayda beni görenler teşekkür etti. Yağmur da yağıyordu. Yoluma öyle devam ettim. Yolda görenler oldu ama aldırış etmedim" diye konuştu.

"Hiçbir çocuğu ayakkabısız görmek istemiyorum"

Hiçbir çocuğun mağdur durumda olmasına dayanamadığını ifade eden Alsamaraie, "Olay anında birinin beni çektiğini fark etmedim. Sabah kalktığımda internette kendimi gördüm. Dışarıda kahvaltı yapıyordum. Birisi yanıma gelerek benimle fotoğraf çektirdi. Neden çektirdiğini anlamadım. Sorduğumda ise, 'Gazeteleri görmedin mi' dedi. Sonra bir baktım bütün gazetelerde ben varım. Sonra da herkes bana 'meşhur oldun' dedi. Ayakkabılarımı verdiğim çocuk da bana teşekkür etti. Yine ayakkabısız bir çocuk görsem ayakkabılarımı veririm. Böyle ayakkabısız çocuklar görmek istemiyorum. Çünkü ben kendimi tutamıyorum. Mesela montsuz bir çocuk görüyorum, çıkartıp montumu veriyorum. Ben hep böyle birisiyim" şeklinde konuştu. - SAMSUN