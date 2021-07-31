TRAMVAY YOLDAN ÇIKIP ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI (2)

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıktı.

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıktı. Tramvay elektrik direğine çarparak, direği yola devirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan kimse olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Beyazıt - Bağcılar ve Karaköy - Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.

Görüntü dökümü: ---------Tramvaydan fotoğraf

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı