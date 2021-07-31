TRAMVAY YOLDAN ÇIKIP ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI (2)
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TRAMVAY YOLDAN ÇIKIP ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıktı.

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıktı. Tramvay elektrik direğine çarparak, direği yola devirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan kimse olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Beyazıt - Bağcılar ve Karaköy - Kabataş arasında yapılmaktadır." denildi.

Görüntü dökümü: ---------Tramvaydan fotoğraf

 


- İstanbul
TRAMVAY YOLDAN ÇIKIP ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
Fatih'te raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı
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