Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seferler iptal edildi. Yapılan açıklamaya göre bazı uçak seferleri ve vapur seferleri iptal edilmiş durumda. Bunun ardından vatandaşlar metro, metrobüs ve tramvaylar açık mı, gece kaça kadar açıktır merak etmişti. Peki, Tramvay, Metro ve Metrobüs çalışıyor mu? 24-25 Ocak 2022 toplu taşıma çalışıyor mu? Metrobüsler, Metrolar ve Tramvaylar açık mı? Detaylar haberimizde...

İstanbul'da önceki akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş, evine ulaşamadı. Hem trafikteki hem de toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı. Peki, Tramvay, Metro ve Metrobüs çalışıyor mu? 24-25 Ocak 2022 toplu taşıma çalışıyor mu? Metrobüsler, Metrolar ve Tramvaylar açık mı?

METRO SEFERLERİ UZATILDI MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da cuma gününden bu yana etkisini artıran soğuk hava dalgası, cumartesinden itibaren yerini kara bıraktı. Pazar ve pazartesi de ise kar yağışı resmen hayatı felç etti. Metrokent İstanbul'da hem trafikteki aksaklık hem de toplu taşıma araçlarındaki yoğun nedeniyle binlerce vatandaş, evine ulaşmakta zorluk yaşadı. Vatandaşların toplu ulaşım alanlarında mahsur kalmasının ardından metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

TRAMVAY SEFER ARALIĞI MI DEĞİŞTİ?

Tüm bu yaşananların ardından metro seferlerinde de değişikliğe gidildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.

METRO, METROBÜS VE TRAMVAYLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar toplu taşımada bir aksaklık var mı merak etmişti. Yapılan açıklamalara göre Metro, Metrobüs ve Tramvay gibi toplu taşımalarda herhangi bir sorun bulunmuyor. Toplu taşıma seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Buna ilave olarak Metro seferleri gece 2'ye kadar uzatıldı.

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