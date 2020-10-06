- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
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- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği

06.10.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:33

- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği Samsun'da raylı sistem Cumhuriyet İstasyonu Samsunkart bilet alma noktasında yapılan kontrolde HES kodu 'riskli' çıkan kadın paniğe yol açtı.

- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği

SAMSUN - Samsun'da raylı sistem Cumhuriyet İstasyonu Samsunkart bilet alma noktasında yapılan kontrolde HES kodu 'riskli' çıkan kadın paniğe yol açtı.

İlkadım ilçesi raylı sistem Cumhuriyet Meydanı İstasyonu yanında bulunan SAMKART bilet alma noktasında görevlilerin HES kodu kontrolü sırasında D.P. isimli kadının HES kodu 'riskli' çıktı. Görevlilerin emniyet güçlerini araması sonucunda olay yerine polisler geldi. Tutanak tutan ve kadını fiziksel mesafeli şekilde bekleten polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ambulansı kadını alarak Samsun'da pozitif veya temaslı kişilerin karantinada tutulduğu Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na götürdü.

Daha sonra alınan bilgilere göre vatandaşın temaslı olarak 14 gün boyunca evde karantinada kaldığı, Münevver Ayaşlı Yurdu'nda kalmasına gerek olmadığı belirlendi.

- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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