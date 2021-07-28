Tramvay genç kıza çarptı: 1 yaralı
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Tramvay genç kıza çarptı: 1 yaralı

Tramvay genç kıza çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te tramvay, yaya geçidi yerine rayların üzerinden yürüyen genç kıza çarptı.

Gaziantep'te tramvay, yaya geçidi yerine rayların üzerinden yürüyen genç kıza çarptı. Genç kızın ağır yaralandığı kazanın hemen ardından vatandaşların uyarı levhalarına aldırış etmeden tramvay yolundan karşıya geçmesi dikkat çekti.

Kaza, sabah saatlerinde İbn-i Sina Mahallesi'nde Akkent ve İbn-i Sina tramvay durakları arasında meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Yılmaz (18), yaya geçidi yerine rayların üzerinden geçmek istedi. Raylara adımını attığı esnada Akkent istikametinden gelen tramvay, Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız rayların üzerine savrulurken vatman tramvayı güçlükle durdurdu. Ağır yaralanan Yılmaz'a ilk müdahaleyi vatman ile çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Yılmaz'ı ambulansla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından tramvay seferleri normale dönerken polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, vatmanı ifadesini almak için karakola götürdü.

Kazanın ardından da yaya geçidi kullanılmadı

Kazanın hemen ardından ise vatandaşlar, yolun karşısına geçmek için yasak olmasına rağmen yaya geçidi yerine rayların bulunduğu bölgeleri tercih etti. Uyarıcı levhalara aldırmayan vatandaşlar, tramvay yolunu yaya geçidi gibi kullanmaya devam etti. - GAZİANTEP

Tramvay genç kıza çarptı: 1 yaralı
Tramvay genç kıza çarptı: 1 yaralı
Tramvay genç kıza çarptı: 1 yaralı
Tramvay genç kıza çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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