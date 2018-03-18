Tramvay'da Çanakkale Gösterisi

Gaziantep'te lise öğrencileri, tramvayda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı nedeniyle sergiledikleri gösteri ile zafer günlerini yeniden anımsattı

Gaziantep'te Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gazi Ulaş firması tarafından işletilen tramvayda düzenledikleri etkinlik ile Çanakkale ruhunu yolculara hatırlattı. Öğrenciler, Gaziantep Üniversitesi durağından Gar durağı arasında gidiş ve dönüş yolunda 2 kez gösteri sergiledi. Yolculara kahramanlık türküleri eşliğinde zafer günlerini anlatan oyun sergileyen öğrenciler, yolculara cephe hikayeleri de anlattı. Öğrenciler, durakta ise yolculara Çanakkale Savaşı esnasında askerin menüsü olan Buğday Çorbası ve Hoşaf ikram etti.

Yolcular ise Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği dönemi adeta yeniden yaşadıklarını belirterek, öğrencilere ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - GAZİANTEP