Trakya Üniversitesinde "Gönüllerin Sultanı Mevlana" programı düzenlendi - Haberler
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Trakya Üniversitesinde "Gönüllerin Sultanı Mevlana" programı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748'inci yıldönümünde Trakya Üniversitesinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748'inci yıldönümünde Trakya Üniversitesinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Gönüllerin Sultanı Mevlana" programına şair ve yazar Kasım Alper Özdemir konuk oldu.

Özdemir, Mevlana'nın gönüllere dokunan birbirinden güzel şiirlerini seslendirdi.

Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin ezgileri ile Özdemir'e eşlik ettiği programda sema gösterisi ve ney dinletisi sunuldu.

Sema gösterisi ve seslendirilen şiirler büyük beğeni topladı.

Özdemir, Mevlana'nın sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, şiirleri ve yorumlarıyla programa anlam katan Özdemir'e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Trakya Üniversitesinde Gönüllerin Sultanı Mevlana programı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Gönüllerin Sultanı Mevlana programı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Gönüllerin Sultanı Mevlana programı düzenlendi

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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