Trakya Üniversitesi, Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlattı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı tehdit paylaşımına soruşturma başlattı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili, "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan tepkilerin yağdığı paylaşıma üniversite yönetimi de kayıtsız kalmadı.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle, üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı