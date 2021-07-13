Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü'?nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyarak ayağa kalktığını ve yürüyüşüne devam edeceğini bildirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü'?nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyarak ayağa kalktığını ve yürüyüşüne devam edeceğini bildirdi.

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Trakya Üniversitesi Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu Balkan Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlarla ilgili hazırlanan video izlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin amansız bir akına son verdiğini söyledi.

Ülke üzerinde emelleri olanların 15 Temmuz'da Türkiye'yi Suriye ya da Irak gibi yapmak istediğini belirten Tabakoğlu, "Türkiye'yi paramparça etmek istediler, kan gövdeyi götürsün istediler, birbirlerine girsinler istediler. Ama bu milletin hikayesini iyi okumak lazım. Nasıl Çanakkale'de yedi düvelle geldiler, toplarıyla, tüfekleriyle ve gemileriyle geldiler. Şimdi de güncel silahlarıyla geldiler. Sosyal medyasıyla, ekonomisiyle geliyor. Daha da gelecekler. Gelecekleri varsa görecekleri de var." diye konuştu.

Yeni nesle bunun iyi anlatılması gerektiğini dile getiren Tabakoğlu, "Uyan deme zamanı artık. Uyandırırsak gençliğimizi bize kimse yaklaşamaz." ifadesini kullandı.

Artık Türk birliğinin konuşulduğu bir dönemin yaşandığına vurgu yapan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bakın Türk Birliği konuşuluyor ve şimdi Müslüman coğrafya çok ayrı bakıyor. Korktukça korkuyor, titredikçe titriyorlar, sinirlendikçe sinirleniyorlar, yine gelsinler. Bu millet artık ayağa kalktı yürüyüşüne devam ediyor. Çanakkale'de gencecik öğrenciler şehit oldular. Onların yürüyemediği yolları da biz yürüyeceğiz. Koşacağız. Kurda kuşa bu memleketi teslim etmeyeceğiz."

Dünyada "Türkiye" diye yatıp kalkan kardeşlerinin olduğunu aktaran Tabakoğlu, Türkiye'de bir şey olsa Balkanlar'ın ayağa kalkacağını dile getirdi.

Programa, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Başkanı Hişam Emin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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