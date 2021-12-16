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KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

KIRKLARELİ (DHA) - BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesiminde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yükseldi.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Gece yarısından itibaren Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hafif şekilde yağan kar, Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili oldu. Kar kalınlığı Dereköy Kapısı kesiminde 5, Kofçaz'da 4, Demirköy ilçesinin Mahya Tepesi'nde ise 7 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, kara yolları ekipleri de başta Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolu olmak üzere diğer bölgelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığı ise Edirne'de 5, Kırklareli'de 4, Tekirdağ'da ise 4 dereceye kadar düştü.

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI -2

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