KIRKLARELİ - Trakya'da YKS heyecanı
Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler sınav salonlarına alındı.
Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için öğrenciler sınav salonlarına alındı.
Trakya Üniversitesi'ndeki fakülte binalarına gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.
Aileleriyle vedalaşan öğrenciler sınava girmeden önce el dezenfektanı kullandı ve verilen yedek maske ile maskesini değiştirdi.
Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler salona alındı.
Ailelerde çocuklarını sınava girdikleri bina önünde bekledi. Bazı veliler çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudu.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde de Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş saatini bekledi.
Öğrenciler ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı. Öğrenci velileri ise okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi.
Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesinde sınava giren öğrenciler heyecan yaşadı.
Öğrenciler ellerini dezenfekte edip, maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran