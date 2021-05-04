Trakya'da vaka sayıları düştü
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Trakya'da vaka sayıları düştü

Trakya'da vaka sayıları düştü
Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 24-30 Nisan tarihleri arasında illerde 100 bin nüfusa göre açıkladığı koronavirüs tablosunda, Trakya'da vaka sayıları düştü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 24-30 Nisan tarihleri arasında illerde 100 bin nüfusa göre açıkladığı koronavirüs tablosunda, Trakya'da vaka sayıları düştü. Vakaların düşmesine rağmen Kırklareli en çok vaka görülen iller arasında ikinci, Tekirdağ ise üçüncü sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24-30 Nisan tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusa göre açıkladığı vaka haritasında Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü. 17-23 Nisan tarihlerinde açıklanan tabloda Kırklareli'nin 721.80 olan vaka sayısı 498.70'e, Tekirdağ'da 772.20'den 489.89'a, Edirne'de ise 563.83'den 340.88'e düştü.Vakaların düşmesine rağmen, en çok vaka görülen iller arasında Kırklareli, İstanbul'un ardından ikinci olurken, Tekirdağ ise riskli üçüncü il olarak yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE

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