Son dakika haber! EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda, izni bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor.

Kırklareli'nde kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı. Vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Son dakika haber! EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber! EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber! EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Son dakika haber! EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:15:23. #1.16#
title