Son dakika haber! EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

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Son dakika haberleri... Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokaklarda, izni bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor.

Kırklareli'nde kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı. Vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 12 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci