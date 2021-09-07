Trakya bölgesinde yaşanan "Dantel Böceği" salgını Yeni
Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim üyemiz Dr. Öğrt. Üyesi Tolga AYSAL Trakya bölgesinde yaşanan "Dantel Böceği" salgını ile ilgili TRT Haber kanalına konuk olmuşlardır.
Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim üyemiz Dr. Öğrt. Üyesi Tolga AYSAL Trakya bölgesinde yaşanan "Dantel Böceği" salgını ile ilgili TRT Haber kanalına konuk olmuşlardır.
Programı izlemek için resim üzerine tıklayınız.
Öğretim Üyemize çalışmalarının devamını dileriz.
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Kaynak: Habermetre