Traktörün şaftına sıkışan çiftçi ağır yaralandı

KÜTAHYA'da hayvanlarına yem hazırladığı sırada traktörün şaftına kıyafetini kaptıran Ahmet Çınar, ağır yaralandı . Genç adam, hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkeze bağlı Akçamescit köyü Selamsızlar çiftliğinde meydana geldi. Ahmet Çınar (39) köyde bulunan hayvanlarına yem hazırladığı sırada traktörün arkasında bulunan şafta kıyafetini kaptırdı. Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çınar, sıkıştığı şafttan ağır yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Çınar' ın sağlık durumunun ciddiyetini korduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ