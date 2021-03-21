Traktörün şaftına sıkışan çiftçi ağır yaralandı
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Traktörün şaftına sıkışan çiftçi ağır yaralandı

21.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:40
Traktörün şaftına sıkışan çiftçi ağır yaralandı

KÜTAHYA'da hayvanlarına yem hazırladığı sırada traktörün şaftına kıyafetini kaptıran Ahmet Çınar, ağır yaralandı .

KÜTAHYA'da hayvanlarına yem hazırladığı sırada traktörün şaftına kıyafetini kaptıran Ahmet Çınar,  ağır yaralandı . Genç adam, hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkeze bağlı Akçamescit köyü Selamsızlar çiftliğinde meydana geldi. Ahmet Çınar (39) köyde bulunan hayvanlarına yem hazırladığı sırada traktörün arkasında bulunan şafta kıyafetini kaptırdı. Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çınar, sıkıştığı şafttan ağır yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.  Çınar' ın sağlık durumunun ciddiyetini korduğu bildirildi. 


Traktörün şaftına sıkışan çiftçi ağır yaralandı
Traktörün şaftına sıkışan çiftçi ağır yaralandı
Traktörün şaftına sıkışan çiftçi ağır yaralandı
Traktörün şaftına sıkışan çiftçi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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