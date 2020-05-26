Traktörün lastiğini değiştirirken aracın altında kalan köylü hayatını kaybetti BURSA'nın İnegöl ilçesinde, traktörün patlayan lastiğini değiştirmek için altına giren Emin Demir (37), krikonun boşalması nedeniyle aracın altında ezilerek hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, traktörün patlayan lastiğini değiştirmek için altına giren Emin Demir (37), krikonun boşalması nedeniyle aracın altında ezilerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Demir, traktörüne monte ettiği kepçe ile tarlasını düzeltirken lastiklerden biri patladı. Kriko ile traktörü kaldırıp, altına girerek tekeri tamir etmek isteyen Demir, bu sırada krikonun boşalması sonucu traktörün altında kaldı. Olay sırasında tarlada bulunan yakınları Demir'i traktörün altından çıkararak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emin Demir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA