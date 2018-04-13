Traktörün Altında Kalan Genç Kadın Feci Şekilde Can Verdi

Traktörün Altında Kalan Genç Kadın Feci Şekilde Can Verdi

Samsun'da 21 yaşındaki genç kadın, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana gelen olayda 55 SL 883 plakalı traktör ile evin yolunu tutan Esra Kabakçıoğlu, yeni açılan yolda traktörün kontrolünü kaybederek savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadın, yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan müdahalede, Esra Kabakçıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine giden polisler, çevrede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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