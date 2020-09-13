Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Bursa'da, oğlu ile birlikte tarladan dönen Halim Apak, traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörden baba atlayarak kurtulurken, oğlu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

13.09.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.09.2020 19:35

Bursa'da devrilen traktördeki baba kendini atarak kurtulurken, oğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, Orhaneli ilçesi Mahaller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğlu Muhammet Apak (23) ile tarladan dönen Halim Apak, virajlı ve çakıllı olan yolda traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OĞLU FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Devrilen traktörden baba atlayarak kurtulurken, aracın yan tarafında oturan oğlu traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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