Traktörün altında kalan çiftçi, 8 gün sonra hastanede öldü
Haberler » Güncel » Traktörün altında kalan çiftçi, 8 gün sonra hastanede öldü - Haber

Traktörün altında kalan çiftçi, 8 gün sonra hastanede öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kullandığı traktörden düşüp, altında kalan çiftçi Kenan Acar (55), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

27.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:37
Traktörün altında kalan çiftçi, 8 gün sonra hastanede öldü

BURSA'nın ilçesinde, kullandığı traktörden düşüp, altında kalan çiftçi Kenan Acar (55), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Kaza, 19 Şubat Çarşamba günü, İnegöl ilçesi kırsal 'nde meydana geldi. Kenan Acar, 16 PR 172 plakalı traktörü ile tarlasına giderek, gübreleme çalışması yapmaya başladı. Bu sırada traktörden düşen Acar, altında kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Acar'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Kenan Acar, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler