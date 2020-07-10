Traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
10.07.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:27
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erkan Çelebi idaresindeki 10 KK 168 plakalı traktör, Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında Olcay Metin yönetimindeki 07 AFR 717 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, traktör ikiye ayrılırken, sürücüler ile Metin'in aracındaki Murtaza ve Cemile Metin yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA