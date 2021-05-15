Traktöre ayağı sıkışan genci vatandaşlar kurtardı

Kayseri'nin Develi ilçesinde traktör tekeri ile çamurluk arasına ayağı sıkışan genci vatandaşlar kurtardı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde traktör tekeri ile çamurluk arasına ayağı sıkışan genci vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde seyir halindeki traktörün üstünde bulunan gencin ayağı teker ile çamurluk arasına sıkıştı. Çevrede durumu gören vatandaşlar el birliği ile ayağı sıkışan genci kurtardı. Olay yerine 112 Acil servis ekiplerinin gelmesiyle hafif yaralı kurtulan genç kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı