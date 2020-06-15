Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde oynamak için çıktığı traktörden inerken kafasını traktörün merdiven kısmına çarpan 5 yaşındaki minik çocuk hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde oynamak için çıktığı traktörden inerken kafasını traktörün merdiven kısmına çarpan 5 yaşındaki minik çocuk hayatını kaybetti.

Kırkağaç ilçesine bağlı Halkavlu Mahallesi'nde oyun oynamak için üzerine çıktığı 45 VR 257 plakalı traktörden inmek istediği sırada dengesini kaybederek düşen ve kafasını traktörün merdiven kısmına vuran 5 yaşındaki Ömer Asaf Kıvrak ağır yaralandı. 112 ekiplerince hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Ömer Asaf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden küçük Ömer Asaf'ın, Kırkağaç Devlet Hastanesi personellerinden Hamza Kıvrak'ın oğlu olduğu bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA