Traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da park halindeki traktörün üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Samsun'da park halindeki traktörün üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Alaçam ilçesi Etyemaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önündeki park halindeki traktörün üzerine çıkan 2 yaşındaki Bulut Aras Demir, dengesini kaybederek yere düştü. Babası tarafından yerde yaralı olarak bulunan çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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