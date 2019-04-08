Traktör Kanala Devrildi: 1 Ölü - Sakarya
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cihadiye Mahallesi'nde Özbekistan uyruklu Mamatkulov Keldiyor idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kepçe yardımıyla sürücüyü kanaldan çıkardı.
Sağlık ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen Mamatkulov Keldiyor'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA