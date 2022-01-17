Traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ağaç ile traktörün arasına sıkışan çiftçi Adem Kamış hayatını kaybetti.

SOMA, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde, ağaç ile traktörün arasına sıkışan çiftçi Adem Kamış hayatını kaybetti.

Olay, Soma'nın Çerkezhamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün saatlerinde evden ayrılan 53 yaşındaki Adem Kamış, zeytin tarlasını sürmek için yola çıktı. Akşam saatlerinde Kamış'tan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek zeytin tarlasına gitti. Adem Kamış'ın kullandığı 45 YA 6013 plakalı traktör ile ağacın arasına sıkıştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Kamış'ın öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Adem Kamış'ın cansız bendeni, otopsi için Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.


- Manisa
Traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

Tantunici tepki çeken görüntülerle ilgili konuştu

 Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor

Baraj nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli'nde, vatandaşlara mezarlarını taşımaları için anonslar yapılıyor
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ağaç ile traktörün arasına sıkışan çiftçi Adem Kamış hayatını kaybetti.

title