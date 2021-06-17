Traktör dereye uçtu: 1 yaralı
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Traktör dereye uçtu: 1 yaralı

Traktör dereye uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, traktör sürücüsünün virajı alamayarak dereye uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Kilis'te, traktör sürücüsünün virajı alamayarak dereye uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkez ilçeye bağlı Hisar köyü yakınlarında A.K. yönetimindeki 79 AAK 177 plakalı Massey Ferguson marka traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü A.K., 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı. - KİLİS

Traktör dereye uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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